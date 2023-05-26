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Минобороны РФ заявило, что на территории Украины США разрабатывают биооружие

26 мая 2023 09:02
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Министерство обороны России располагает информацией о том, что США разрабатывает на территории Украины биооружие, сообщает РИА Новости.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, военными изъяты документы из лаборатории в Херсонской области, свидетельствующие о вовлечении Харьковского института ветеринарии в американские проекты «Ю-Пи-8», «Пи-444» и «Флу-Флай-Вей».

Целью этих программ является определение условий, при наличии которых происходит неконтролируемый процесс передачи патогенов возбудителей экономически значимых инфекций, в том числе создание рисков для продбезопасности. 

Заказчиком создания биологического оружия США на территории Украины выступает Пентагон. Подтверждены факты сбора штаммов вируса птичьего гриппа, которые обладают высоким эпидпотенциалом. Человеческая смертность в результате заражения некоторыми из них может достигать 40%.

Начальник войск РХБЗ также сообщил, что сотрудниками Херсонского заповедника была предпринята попытка уничтожить отобранные биологические материалы, однако специалистам Минобороны России удалось зафиксировать следы генетического материала высокопатогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловируса даже в пробах, подвергшихся деструкции.

# Оружие и боеприпасы # Игорь Кириллов

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