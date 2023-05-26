FT: ВСУ попадут под массированный обстрел РФ во время контрнаступления

Во время контратаки российская армия подвергнет украинские войска массированному обстрелу. Об этом сообщает Financial Times, пишет РИА Новости.

Кроме того, старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли указывает, что украинским солдатам придется столкнуться с мощными укреплениями, предназначенными для того, чтобы завести их в зоны, где ВСУ будут под сильным огнем. Если даже украинцам удастся пробить первую линию обороны, у российских войск будет предостаточно времени, чтобы усилить следующие, утверждает Ли.

Ранее о контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара является Запорожская область. Цель – выход к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

