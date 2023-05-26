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Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для нападений на Россию

26 мая 2023 08:55
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США направят Киеву очередной транш – 300 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз в Украину поставят управляемые ракеты, информирует международное агентство.  

Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для нападений на Россию-1

США – ключевой поставщик вооружения и боеприпасов для украинской армии. И если раньше помощь выделялась без каких-либо условий, то сейчас Соединенные Штаты решили изменить правила игры. Так, Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для нападений на Россию. С заявлением выступил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. По словам генерала, страна поддерживает Украину, но это не говорит о прямом конфликте между США и Россией.  

# Международная политика # Фотофакт

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