США направят Киеву очередной транш – 300 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз в Украину поставят управляемые ракеты, информирует международное агентство.

США – ключевой поставщик вооружения и боеприпасов для украинской армии. И если раньше помощь выделялась без каких-либо условий, то сейчас Соединенные Штаты решили изменить правила игры. Так, Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для нападений на Россию. С заявлением выступил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. По словам генерала, страна поддерживает Украину, но это не говорит о прямом конфликте между США и Россией.