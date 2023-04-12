Прямой эфир

Минобороны РФ: в украинских биолабораториях обнаружены патогены более 250 опасных болезней

12 апреля 2023 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оборонное ведомство Российской Федерации проводит исследование более двухсот пятидесяти патогенов опасных болезней, которые были обнаружены в украинских биологических лабораториях.

Об этом заявил в среду, 12 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, информирует РИА Новости. Сообщается, что среди обнаруженных патогенов – холера и сибирская язва.

Ранее Кириллов заявил, что Штаты создают компоненты биологического оружия рядом с границами Российской Федерации. Он отметил, что после анализа свыше 2000 документов и свидетельств очевидцев у России нет сомнений, что Америка на территории Украины осуществляет исследовательскую деятельность двойного назначения. 

# Оружие и боеприпасы # Игорь Кириллов

Другие новости рубрики

Все новости
9 человек убиты и 4 ранены при стрельбе в порту Эквадора. Вероятно, причастна местная мафия
12 апреля 2023 08:02

9 человек убиты и 4 ранены при стрельбе в порту Эквадора. Вероятно, причастна местная мафия

В Италии ввели режим ЧП из-за невиданного наплыва мигрантов
12 апреля 2023 07:59

В Италии ввели режим ЧП из-за невиданного наплыва мигрантов

Минобороны Сербии: страна не поставляет оружие Украине
12 апреля 2023 07:48

Минобороны Сербии: страна не поставляет оружие Украине