Оборонное ведомство Российской Федерации проводит исследование более двухсот пятидесяти патогенов опасных болезней, которые были обнаружены в украинских биологических лабораториях.

Об этом заявил в среду, 12 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, информирует РИА Новости. Сообщается, что среди обнаруженных патогенов – холера и сибирская язва.

Ранее Кириллов заявил, что Штаты создают компоненты биологического оружия рядом с границами Российской Федерации. Он отметил, что после анализа свыше 2000 документов и свидетельств очевидцев у России нет сомнений, что Америка на территории Украины осуществляет исследовательскую деятельность двойного назначения.