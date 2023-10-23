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Минобороны Израиля: ЦАХАЛ проводит ограниченную операцию в секторе Газа

23 октября 2023 16:50
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Израильская армия проводит ограниченную операцию в секторе Газа. Об этом заявили в Министерстве обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Израиля: ЦАХАЛ проводит ограниченную операцию в секторе Газа-1

Ночью и утром ЦАХАЛ провел рейды, в ходе которых нанес более 300 ударов по объектам ХАМАС. В свою очередь в руководстве движения сообщили, что вступили в бой с танками, проникшими в южный район Газы и уничтожили часть израильской военной техники. Никаких комментариев Израиля по поводу потерь не последовало. Там лишь отметили, что рейды проводятся в целях разведки и сбора информации о месте дислокации вооруженных группировок ХАМАС. И делается это в рамках подготовки к масштабному наступлению. Между тем ситуация в Газе с каждым часом становится все критичнее. Там заканчиваются запасы топлива, не хватает продовольствия и лекарств. Отметим, жертвами противостояния Израиля и Палестины уже стали более шести тысяч человек.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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