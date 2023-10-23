Британские фермеры обращали в рабство иностранных сезонных рабочих

Новости Великобритании. В Британии разгорелся большой скандал. Оказывается местные фермеры обращали в рабство иностранных сезонных рабочих. Это стало известно после публикации рассекреченного отчета Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем говорится, что люди жили в ужасных условиях, им не платили за отработанные часы, морили голодом и не разрешали обращаться к врачам. Инспекторы и полиция зафиксировали более 20 фактов такого обращения с рабочими. Если они возмущались и пытались отстаивать свои права, их угрожали вернуть на Родину. Эти данные вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Предполагаемое жестокое обращение с мигрантами, нанесло серьезный удар по имиджу правительства, которое обязалось предотвратить современное рабство.