Американские и украинские спецслужбы сообщили, что ЦРУ в Киеве было в курсе ряда важных планов Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В планах был том числе и подрыв Керченского моста, где американцы высказывали опасения. Ответы, когда Киев сообщал США о своих замыслах, были краткими и отражали неготовность Америки к подобным операциям.

8 октября 2022 года произошел террористический акт на Крымском мосту, в ходе которого загорелись семь цистерн с горючим и рухнули два пролета моста. ФСБ России возложила вину на Украину, а СБУ отказалась от комментариев по поводу своей причастности. В Кремле подчеркивали, что методы террористов киевского правительства убеждают в необходимости проведения спецоперации.