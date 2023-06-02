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Минобороны Британии заявил, что Украина может взять Крым в этом году

02 июня 2023 10:45
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Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес полагает, что ВС Украины в 2023 году смогут захватить Крым, если у РФ истощатся военные возможности. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Washington Post. 

Уоллес отметил, что такой сценарий развития событий вполне реален. В отличие от многих официальных лиц Североатлантического альянса, министр обороны Британии допускает, что у России может закончиться техника, говорится в материале. 

В Москве ранее заявляли, что Запад требует от киевских властей активных наступательных действий, понимая, что Украина не одолеет Россию. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев выступал с заявлением, что атака на Крым со стороны ВСУ приведет к эскалации. Москва ответит любыми видами оружия. 

# Международная политика # Бен Уоллес

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