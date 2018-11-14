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Министр обороны Израиля подал в отставку в знак протеста

14 ноября 2018 21:18
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Новости Израиля. Таким образом чиновник выразил свое несогласие с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Израиля подал в отставку в знак протеста-1

Напоминаем: 13 ноября после суток обмена ракетными ударами правительство Израиля приняло решение о перемирии. Палестинцы пошли на встречу и со вчерашнего вечера соблюдают соглашение. Жертвами ракетных обстрелов стали около 10 человек. Более 70 получили ранения.

# Международная политика # Фотофакт

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