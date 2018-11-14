Министр обороны Израиля подал в отставку в знак протеста

Новости Израиля. Таким образом чиновник выразил свое несогласие с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем: 13 ноября после суток обмена ракетными ударами правительство Израиля приняло решение о перемирии. Палестинцы пошли на встречу и со вчерашнего вечера соблюдают соглашение. Жертвами ракетных обстрелов стали около 10 человек. Более 70 получили ранения.