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В Украине количество заболевших корью выросло на треть за неделю

14 ноября 2018 12:00
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Новости Украины. В Украине обострилась ситуация со вспышкой кори, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшую неделю количество заболевших выросло на треть. В больницы поступили почти 1700 человек. Большинство из них – дети.

В Украине количество заболевших корью выросло на треть за неделю-1

С начала года в стране диагноз «корь» был подтвержден более чем у 38 тысяч жителей. Наибольшее число случаев зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской областях. Такой высокий уровень заболеваемости связывают с отсутствием вакцинации.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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