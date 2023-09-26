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Минимум 20 человек погибли в результате взрыва на АЗС в Нагорном Карабахе

26 сентября 2023 08:13
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Как минимум 20 человек погибли в результате взрыва цистерны с топливом на АЗС в Степанакерте. Еще около 300 получили ранения. Десятки из них находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минимум 20 человек погибли в результате взрыва на АЗС в Нагорном Карабахе-1

Большое количество пострадавших связано с тем, что перед инцидентом на заправке образовалась громадная очередь из машин. Люди ждали возможности, чтобы заправить их перед тем, как покинуть регион. Как сообщается, большая бригада врачей с необходимым оборудованием сейчас направляется в местные больницы.

# Взрыв # Фотофакт

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