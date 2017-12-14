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Пассажирский самолет потерпел крушение в Канаде

14 декабря 2017 06:34
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Новости Канады. Самолет ATR-42 разбился в канадской провинции Саскачеван. На месте крушения работают спасатели. О погибших не сообщается. Известно, что на борту находились 25 человек: 22 пассажира и 3 члена экипажа.

Опубликованы кадры с места крушения пассажирского самолета в Канаде

Воздушное судно принадлежит компании West Wind Aviation. Самолет упал вскоре после вылета из аэропорта Фонд дю Лак. А это приблизительно в одном километре от взлетно-посадочной полосы. 

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Пресс-секретарь в комментарии телеканалу CTV рассказал, что самолет выполнял рейс по маршруту Фонд дю Лак – Стони Рапидс.

В марте 2016-го страшная трагедия произошла в Ростове-на-Дону. «Боинг» авиакомпании FlyDubai разбился при заходе на посадку. Самолет развалился на части. В числе погибших 42 россиянина и 16 иностранцев.

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# Крушение

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