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МИД Румынии выдворил более 50 сотрудников российского посольства

08 июня 2023 15:18
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Более 50 работников российского посольства в Румынии будут вынуждены выехать из страны в течение 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба МИД Румынии, передает РИА Новости.

Решение было принято румынским МИД, уведомившим посла России в Бухаресте о необходимости сокращения дипломатического и административно-технического персонала российского представительства. Количество сотрудников посольства будет сокращено до уровня, примерно равного количеству дипломатического и технического административного персонала в дипломатической миссии Румынии в России. 

В итоге РФ придется сократить 51 сотрудника, включая 21 дипломата и 30 человек технического и административного персонала. Оставшаяся численность посольства составит 11 дипломатов и 29 сотрудников.

# Международная политика

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