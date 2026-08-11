Число жертв разрушительного землетрясения в Колумбии превысило 130 человек

Число жертв разрушительного землетрясения, которое произошло накануне в Колумбии, по официальным данным превысило 130 человек. Еще около 90 пострадали. Свыше 100 считаются пропавшими без вести. И это не окончательные данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество погибших может многократно возрасти, так как в пострадавших районах продолжаются масштабные поисково‑спасательные работы. В них участвуют военные и местные жители, которые разбирают завалы в поисках выживших. По данным Геологической службы Колумбии, землетрясение стало самым сильным за последние 10 лет. Подземные толчки магнитудой свыше 7 ощущались в соседних Эквадоре и Венесуэле. Больше всего от стихии пострадали города Кали, Перейра и Манисалес. Там сильно повреждены около 1600 домов, более 60 разрушены полностью. В стране нарушено автомобильное и авиасообщение. В Колумбии объявлен режим национального бедствия.