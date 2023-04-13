МИД Норвегии объявил 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата

Норвегия вышлет пятнадцать сотрудников посольства Российской Федерации. Они должны уехать из страны в ближайшее время.

Как сообщает норвежское внешнеполитическое ведомство Норвегии, персонами нон грата объявлены пятнадцать офицеров разведки, которые работали под прикрытием дипломатов в Норвегии, пишет РИА Новости. В МИД страны отметили, что Осло желает поддерживать с Москвой дипотношения и сохранить в Норвегии дипмиссию. Отмечается, что решение выслать сотрудников посольства РФ из страны связано с целью сократить «нежелательную разведдеятельность». Визы работникам российских разведывательных служб выдаваться не будут.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва ответит на объявление персонами нон грата сотрудников российского посольства в Норвегии.