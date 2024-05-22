МИД Литвы заявил о намерении массово расторгнуть соглашения с Беларусью и Россией

В стремлении как можно больше навредить наши западные соседи разрывают последние связи. Так, Литва решила массово расторгнуть соглашения с Россией и Беларусью. Соответствующие намерения озвучили в МИД прибалтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве подчеркнули, что планируют отказаться от тех двусторонних документов с Минском и Москвой, которые можно заменить многосторонними. Так, в историю уйдут договоры о торгово-экономических отношениях, поощрении и защите инвестиций. Денонсация некоторых документов потребует одобрения Сейма Литвы. Впрочем, в литовском МИД уверены, что за этим дело не станет. Как отметили в ведомстве, там не рассчитывают на сотрудничество с Россией и, видимо, Беларусью в том числе.