Грузию могут лишить статуса кандидата в ЕС, если страна не откажется от закона об иноагентах – СМИ

Евросоюз лишит Грузию статуса кандидата, если страна не откажется от закона об иноагентах. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, ранее об этом недвусмысленно уже намекали представители ЕС.

На Западе свои – спорные – представления о свободе. Европа открыто поддерживает грузинских протестующих, которые якобы выступают за европейское будущее. А власти страны расценивают массовые демонстрации как попытку раскачать страну. Однако разница в понимании происходящего наблюдается и внутри самой Грузии. Во мнениях расходится политическая верхушка. Так, президент республики Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах, который ранее в трех чтениях принял парламент страны. Отметим, закон предписывает регистрацию в отдельном реестре тех некоммерческих организаций и СМИ, которые получают более 20 % доходов из заграницы.