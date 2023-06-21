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Четыре человека погибли при пожаре в центре Нью-Йорка. Люди отравились ядовитым дымом

21 июня 2023 07:48
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Новости США. Четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в центре Нью-Йорка. В мастерской по ремонту электросамокатов прогремел взрыв, ядовитый дым от горящих литиевых батарей окутал многоэтажный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека погибли при пожаре в центре Нью-Йорка. Люди отравились ядовитым дымом-1

Спасатели провели эвакуацию, несколько человек доставлены в больницы с отравлением продуктами горения, четверо позже скончались. Как сообщили в пожарном департаменте Нью-Йорка, ранее хозяевам мастерской неоднократно выписывали штрафы за грубые нарушения правил безопасности.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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