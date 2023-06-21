Четыре человека погибли при пожаре в центре Нью-Йорка. Люди отравились ядовитым дымом

Новости США. Четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в центре Нью-Йорка. В мастерской по ремонту электросамокатов прогремел взрыв, ядовитый дым от горящих литиевых батарей окутал многоэтажный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.