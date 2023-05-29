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МИД Финляндии: ОБСЕ может распасться из-за позиции России

29 мая 2023 10:22
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может распасться из-за позиции нежелания России поддержать председательство Эстонии в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает РИА Новости.

Хаависто отметил, что если в ближайший год не удастся прийти к согласию, то ОБСЕ развалится. По данным телерадиокомпании YLE, ОБСЕ в течение полугода может прийти в кризисное состояние из-за противоречий, вызванных неготовностью России поддержать кандидатуру Эстонии на пост председателя в 2024 году. 

По правилам организации, ротационное председательство должно быть одобрено всеми 57 странами-членами.

# Международная политика # Пекка Хаависто

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