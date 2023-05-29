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Китай намерен доставить своего астронавта на Луну до 2030 года

29 мая 2023 10:17
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Китай намерен доставить своего астронавта на Луну до 2030 года. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CSMA), пишет ТАСС.

В рамках этой миссии два космонавта будут управлять луноходом для проведения научных исследований. Луноход будет оснащен функцией определения местоположения. 

Китай активно развивает программы космических исследований, включая исследование Луны. В прошлом была выполнена успешная миссия "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2", а также запущен аппарат "Чанъэ-5", который собрал образцы лунного грунта. В мае 2024 года планируется отправить аппарат "Чанъэ-6" для сбора образцов на обратной стороне Луны.

# Китай

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