Китай намерен доставить своего астронавта на Луну до 2030 года. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CSMA), пишет ТАСС.

В рамках этой миссии два космонавта будут управлять луноходом для проведения научных исследований. Луноход будет оснащен функцией определения местоположения.

Китай активно развивает программы космических исследований, включая исследование Луны. В прошлом была выполнена успешная миссия "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2", а также запущен аппарат "Чанъэ-5", который собрал образцы лунного грунта. В мае 2024 года планируется отправить аппарат "Чанъэ-6" для сбора образцов на обратной стороне Луны.