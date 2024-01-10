МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Эквадор

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от посещения Эквадора из-за ухудшения криминогенной обстановки и объявления чрезвычайного положения в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что белорусам, которые в настоящее время находятся в Эквадоре, необходимо неукоснительно следовать рекомендациям местных властей. За помощью и консультацией можно обратиться к дипломатам в ближайшую белорусскую дипмиссию, которая находится в Колумбии.