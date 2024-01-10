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Экс-глава МИД Австрии назвала причину ударов ВСУ по Белгороду

10 января 2024 08:55
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что именно Запад рекомендовал Украине тактику ударов по территории Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Кнайсль считает, что обстрел Белгорода был осуществлен для того, чтобы среди граждан Российской Федерации распространились паника и хаос. Это, по мнению политика, объясняет отсутствие какого-либо осуждения представителями Запада ударов по Белгородской области.

Кнайсль подчеркнула, что ранее в Киеве уже звучали слова: «нужно убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира».

# Международная политика

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