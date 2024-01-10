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Захарова: тайная встреча по Украине – пиар Зеленского

10 января 2024 09:44
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Тайная встреча касательно Украины в Эр-Рияде может являться попыткой пиара действующего президента Украины Владимира Зеленского, пишет, РИА Новости.

Такое предположение выразила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, подобный информационный шум направлен на поддержание иллюзии политической активности и отведение «внимания мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования».

«Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского», – отмечает Захарова.

# Международная политика # Мария Захарова # Владимир Зеленский

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