МИД Беларуси рекомендует не посещать Израиль без необходимости

Обстановка в ближневосточном регионе остается напряженной. Особенно ситуация усугубилась после взрывов пейджеров в Ливане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна ответила на атаку силой и ударила по территории Израиля. Вплоть до настоящего момента пуски ракет продолжаются. Минувшей ночью на израильской территории вновь звучали сирены воздушной тревоги, работали силы ПВО.

Израиль тоже не брезгует ракетными обстрелами. Удары по Ливану продолжаются. За минувшие сутки в результате атак погибли два сотрудника ООН, иностранные граждане и местные жители. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке МИД Беларуси рекомендует без необходимости не посещать Израиль и принимать решение о поездке в эту страну, исходя из развития текущей обстановки в регионе. Гражданам Беларуси, находящимся в Израиле, необходимо следовать рекомендациям местных властей, а также соблюдать правила безопасности, напомнили в МИД нашей страны.