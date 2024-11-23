Зенит минимально обыграл Оренбург в матче РПЛ

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» одержал верх над «Оренбургом» со счетом 1:0. Об этом пишет РИА Новости.

Победный гол забил Александр Ерохин на 6-й минуте второго тайма. В концовке матча гол Лусиано Гонду был аннулирован из-за офсайда. С 38-й минуты «Оренбург» играл в меньшинстве из-за удаления Александра Коваленко.

В российском чемпионате «Зенит» лидирует с 39 очками, опережая «Краснодар» (37). «Оренбург» находится на последнем месте с 8 очками. В следующем матче 30 ноября «Оренбург» сыграет с «Акроном», а «Зенит» примет «Крылья Советов» 1 декабря.