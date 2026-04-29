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Мерц: немцы слишком комфортно устроились в атмосфере благополучия

29 апреля 2026 15:12
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Мерц: немцы слишком комфортно устроились в атмосфере благополучия-0

Как сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, период слишком комфортной жизни для немецких граждан закончился, пишет РИА Новости.

Немецкий политик указал, что большинство немцев недооценивают происходящее в мире. «Мы слишком комфортно устроились в атмосфере благополучия», – отметил он, акцентировав внимание на том, что он является первым в течение 20 лет канцлером, сказавшим немцам напрямую о завершении иллюзии процветания.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Фридрих Мерц

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