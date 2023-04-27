Прямой эфир

Мэр Горловки сообщил об обстреле Пантелеймоновки, снаряды разрываются на территории детского сада

27 апреля 2023 09:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава Горловки Иван Приходько сообщил о массированной атаке со стороны ВСУ Пантелеймоновки. Один человек погиб, пишет РИА Новости.

По его словам, снаряды, выпущенные по населенному пункту, разрываются. В результате массированного обстрела боеприпасы попали на территорию детского сада, завода и парковой зоны. Сообщается, что погиб человек, один местный житель ранен. Информация о разрушениях не приводится. 

Приходько на своей странице в мессенджере призвал жителей поселка городского типа переместиться в безопасные места.

# ЧП # Иван Приходько

Другие новости рубрики

Все новости
В США наблюдают серьёзные наводнения и штормы
27 апреля 2023 09:20

В США наблюдают серьёзные наводнения и штормы

В китайской провинции Сычуань панды соревнуются за еду в заповеднике
27 апреля 2023 09:13

В китайской провинции Сычуань панды соревнуются за еду в заповеднике

В Сардинии создали искусственный остров из раковин для перелётных птиц
27 апреля 2023 09:12

В Сардинии создали искусственный остров из раковин для перелётных птиц