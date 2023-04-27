Мэр Горловки сообщил об обстреле Пантелеймоновки, снаряды разрываются на территории детского сада

Глава Горловки Иван Приходько сообщил о массированной атаке со стороны ВСУ Пантелеймоновки. Один человек погиб, пишет РИА Новости.

По его словам, снаряды, выпущенные по населенному пункту, разрываются. В результате массированного обстрела боеприпасы попали на территорию детского сада, завода и парковой зоны. Сообщается, что погиб человек, один местный житель ранен. Информация о разрушениях не приводится.



Приходько на своей странице в мессенджере призвал жителей поселка городского типа переместиться в безопасные места.