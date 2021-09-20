Медведи возвращаются в леса вокруг Чернобыля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медведи возвращаются в леса вокруг Чернобыля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их не было в этих краях еще с начала XX века, но в последние годы исследователи все чаще замечают в чернобыльской зоне диких медведей. Впервые их удалось сфотографировать в 2014 году.
Летом 2020-го они тоже несколько раз попадали в объективы фотоловушек, которые ученые расставляют в чернобыльских лесах. Специалисты говорят, что это только начало.