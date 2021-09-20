В Алма-Аты мужчина застрелил полицейских. Те пришли его выселять

Новости Казахстана. Пять человек погибли при стрельбе в Алма-Аты. Количество раненых пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местный житель открыл огонь из охотничьего оружия по сотрудникам МВД после того, как его пришли выселять из дома по решению суда.