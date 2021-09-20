В Алма-Аты мужчина застрелил полицейских. Те пришли его выселять

Новости Казахстана. Пять человек погибли при стрельбе в Алма-Аты. Количество раненых пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Пять человек погибли при стрельбе в Алма-Аты. Количество раненых пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местный житель открыл огонь из охотничьего оружия по сотрудникам МВД после того, как его пришли выселять из дома по решению суда.
Строение, возле которого произошел инцидент, было признано самостроем. Среди погибших двое участковых, судебный исполнитель и два гражданских лица. Подозреваемого обезвредили и задержали. Как отметили в полиции, в настоящее время ситуация находится под контролем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.