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В Алма-Аты мужчина застрелил полицейских. Те пришли его выселять

20 сентября 2021 20:01
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Новости Казахстана. Пять человек погибли при стрельбе в Алма-Аты. Количество раненых пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Алма-Аты мужчина застрелил полицейских. Те пришли его выселять-1

Местный житель открыл огонь из охотничьего оружия по сотрудникам МВД после того, как его пришли выселять из дома по решению суда.  

В Алма-Аты мужчина застрелил полицейских. Те пришли его выселять-4

Строение, возле которого произошел инцидент, было признано самостроем. Среди погибших двое участковых, судебный исполнитель и два гражданских лица. Подозреваемого обезвредили и задержали. Как отметили в полиции, в настоящее время ситуация находится под контролем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.  

# Стрельба # Фотофакт

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