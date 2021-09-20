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Аэропорт Кабула начал принимать международные рейсы

20 сентября 2021 19:58
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Новости Афганистана. Аэропорт в столице Афганистана официально открылся для внутренних и международных рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вылеты и прилеты рейсов в Кабуле будут осуществляться с 06:00 до 18:00 по местному времени.  

Аэропорт Кабула начал принимать международные рейсы -1

Однако сейчас Афганистан переживает экономический кризис. После прихода к власти талибов многие международные спонсоры прекратили финансирование. США и вовсе заморозили резервы правительства Афганистана, хранящиеся в американских банках.  

Аэропорт Кабула начал принимать международные рейсы -4

В первую очередь это сказалось на медицине. Врачи боятся не получить новые лекарства и необходимые медицинские принадлежности, что особенно тяжело в период пандемии коронавируса.  

Аэропорт Кабула начал принимать международные рейсы -7

Также в стране заканчиваются наличные деньги и растут цены. ООН призвала международное сообщество возобновить финансовые потоки в Афганистан и помочь переселенцам.  

# Международная политика # Фотофакт

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