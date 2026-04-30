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В Австралии легкомоторный самолет врезался в ангар и загорелся: погибли два человека

30 апреля 2026 11:05
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В Австралии произошло ЧП. При заходе на посадку разбился небольшой самолет. Он выполнял тренировочный полет. Погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии легкомоторный самолет врезался в ангар и загорелся: погибли два человека-2

При возвращении в аэропорт летательный аппарат внезапно накренился и врезался в ангар, после чего там вспыхнул пожар. Жертвами стали пилот-инструктор и курсант. Пострадали 10 сотрудников технического персонала, один из них находится в тяжелом состоянии. Для ликвидации последствий авиакатастрофы на месте ЧП работало около 60 спасателей. Расследованием причин аварии занимается агентство по безопасности на транспорте. 

# Австралия

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