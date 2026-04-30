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Минобороны Польши подписало контракт на поставку 360 тыс. боевых мин

30 апреля 2026 11:01
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Министерство обороны Польши подписало крупный контракт на поставку армии более 300 тысяч мин и средств для их установки. Эта сделка обойдется бюджету в более чем три миллиарда злотых или около 800 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Польши подписало контракт на поставку 360 тыс. боевых мин-2

Масштабный заказ будет выполнять одно из польских предприятий оборонной промышленности. Для этого на заводе увеличили производственные мощности в 30 раз. Сообщается, что выпускать будут боеприпасы разного класса. Среди них – и противотанковые, и управляемые. А также новейшие машины, которые смогут быстро минировать большие участки. Каждая из них может нести до 600 боеприпасов. Большое количество такой техники будет участвовать в создании минных полей на границе с Беларусью. Первую партию современного вооружения польская армия получит в 2027 году.

# Польша

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