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В США вернули смертную казнь на федеральном уровне

25 апреля 2026 10:43
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В США на федеральном уровне вернули смертную казнь, на которую был введен мораторий во время президентства Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В США вернули смертную казнь на федеральном уровне-2

В стране вновь внедряют протокол смертельной инъекции. Расстрел рассматривается как один из новых способов исполнения приговоров. Решение принято в рамках указа Дональда Трампа, подписанного в первый день его президентства. Документ предписывает добиваться высшей меры для самых опасных преступников после завершения апелляций. Уже санкционированы приговоры для 44 обвиняемых. Власти рассматривают строительство дополнительного объекта для казней и хотят сократить сроки между приговором и его исполнением.

# США

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