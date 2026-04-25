В США вернули смертную казнь на федеральном уровне

В США на федеральном уровне вернули смертную казнь, на которую был введен мораторий во время президентства Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране вновь внедряют протокол смертельной инъекции. Расстрел рассматривается как один из новых способов исполнения приговоров. Решение принято в рамках указа Дональда Трампа, подписанного в первый день его президентства. Документ предписывает добиваться высшей меры для самых опасных преступников после завершения апелляций. Уже санкционированы приговоры для 44 обвиняемых. Власти рассматривают строительство дополнительного объекта для казней и хотят сократить сроки между приговором и его исполнением.