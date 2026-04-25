Европейский авиарегулятор готовит рекомендации по замене привычного топлива. Причина – дефицит из-за блокады Ормузского пролива. Ранее еврокомиссар по энергетике признал, что через 5-6 недель Евросоюз столкнется с серьезной нехваткой авиационного керосина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне в срочном порядке разрабатываются инструкции. Самолеты, которые летают на стандартном топливе, смогут использовать альтернативный сорт. Разница между этими видами топлива есть, но в критической ситуации ее готовы игнорировать. Сроки публикации рекомендаций пока не названы. Европейский авиарегулятор работает над этим вместе с государствами сообщества. Тем временем кризис вокруг Ирана уже бьет по карману европейских пассажиров, которые вынуждены мириться с высокими ценами на авиабилеты.