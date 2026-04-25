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Европейский авиарегулятор готовит рекомендации по замене привычного топлива

25 апреля 2026 10:44
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Европейский авиарегулятор готовит рекомендации по замене привычного топлива. Причина – дефицит из-за блокады Ормузского пролива. Ранее еврокомиссар по энергетике признал, что через 5-6 недель Евросоюз столкнется с серьезной нехваткой авиационного керосина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Европейский авиарегулятор готовит рекомендации по замене привычного топлива-2

На этом фоне в срочном порядке разрабатываются инструкции. Самолеты, которые летают на стандартном топливе, смогут использовать альтернативный сорт. Разница между этими видами топлива есть, но в критической ситуации ее готовы игнорировать. Сроки публикации рекомендаций пока не названы. Европейский авиарегулятор работает над этим вместе с государствами сообщества. Тем временем кризис вокруг Ирана уже бьет по карману европейских пассажиров, которые вынуждены мириться с высокими ценами на авиабилеты. 

# Европейский союз

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