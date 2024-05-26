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Медведев: Польша получит свою долю радиоактивного пепла, если США ударят по РФ

26 мая 2024 12:56
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о якобы имеющейся опасности уничтожения ВС РФ силами США, если Россия применит ядерное оружие. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что никаких подобных угроз со стороны американцев не было, потому что «янки» ведут себя осторожно. А любое вторжение в Россию означало бы начало мировой войны. 

Медведев также заметил, что в случае применения ядерного оружия Польша не останется в стороне и «получит свою долю ядерного пепла».

# Международная политика

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