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Рейтинг президента США упал до рекордных 37%

28 апреля 2023 09:49
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Новости США. Рейтинг президента США упал до рекордных 37 %. Данные опроса опубликовал национальный институт общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении последних полутора лет Байдена поддерживали около 40 % американцев, за исключением марта 2023 года, этот уровень достиг 38 %.  

Рейтинг президента США упал до рекордных 37%-1

Примечателен и тот факт, что опрос проводился с 3 по 25 апреля, то есть буквально накануне заявления Байдена о выдвижении на второй срок. Кстати, это решение поддержали лишь 26 % избирателей. Резкое падение рейтинга главы Белого дома аналитики связывают с ухудшением оценок американцами экономики США. По данным института, индекс экономической уверенности в апреле составил 44. Последний раз он был на таком уровне в октябре 2022 года.  

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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