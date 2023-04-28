Новости США. Рейтинг президента США упал до рекордных 37 %. Данные опроса опубликовал национальный институт общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении последних полутора лет Байдена поддерживали около 40 % американцев, за исключением марта 2023 года, этот уровень достиг 38 %.

Примечателен и тот факт, что опрос проводился с 3 по 25 апреля, то есть буквально накануне заявления Байдена о выдвижении на второй срок. Кстати, это решение поддержали лишь 26 % избирателей. Резкое падение рейтинга главы Белого дома аналитики связывают с ухудшением оценок американцами экономики США. По данным института, индекс экономической уверенности в апреле составил 44. Последний раз он был на таком уровне в октябре 2022 года.