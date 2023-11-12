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МЧС России начало эвакуацию граждан РФ из Газы

12 ноября 2023 11:12
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МЧС России во взаимодействии с дипломатами организовали процесс эвакуации мирных жителей из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне, пожелавшие покинуть зону конфликта, переходят границу, получая от специалистов МЧС необходимую медицинскую и психологическую поддержку, а также продукты и воду.

За прошедшую неделю оперативная группа МЧС России согласовала очередность и маршруты эвакуации находящихся в эскалационной зоне россиян. Те, кто перешел границу будут отправлены в Каир, где находится оперативный штаб МЧС РФ.
 

# Международная политика

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