40-й Бристольский фестиваль воздушных шаров: видеофакт

Новости Великобритании. Огромный медведь в небе и сотни других светящихся объектов. В Великобритании начался крупнейший в Европе Бристольский фестиваль воздушных шаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в 40-й раз поле «Эштон Кот» стало настоящим полигоном чудес. Несколько дней в ночном небе, подсвеченном не только огнями с шаров, но и прожекторами с земли, наблюдается удивительное по красоте зрелище!