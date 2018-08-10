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40-й Бристольский фестиваль воздушных шаров: видеофакт

10 августа 2018 19:36
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Новости Великобритании. Огромный медведь в небе и сотни других светящихся объектов. В Великобритании начался крупнейший в Европе Бристольский фестиваль воздушных шаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40-й Бристольский фестиваль воздушных шаров: видеофакт-1

Уже в 40-й раз поле «Эштон Кот» стало настоящим полигоном чудес. Несколько дней в ночном небе, подсвеченном не только огнями с шаров, но и прожекторами с земли, наблюдается удивительное по красоте зрелище!

40-й Бристольский фестиваль воздушных шаров: видеофакт-4

Изюминкой юбилейного фестиваля стал медвежонок по имени Руперт. Все, кому надоело осматривать достопримечательности на земле, едут в Бристоль, чтобы удивляться с запрокинутой головой.

# Фестиваль # Фотофакт

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