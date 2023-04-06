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В Европе из-за засухи страдают фермеры и энергетическая сфера

06 апреля 2023 19:47
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Европе грозит дефицит воды. Через несколько лет это может стать настоящей катастрофой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе из-за засухи страдают фермеры и энергетическая сфера-1

Например, Германия столкнулась с серьезными проблемами уже сейчас. От засухи и рекордно высокой температуры в первую очередь пострадало сельское хозяйство. В 2022 году местные фермеры потеряли большую часть урожая.

В Европе из-за засухи страдают фермеры и энергетическая сфера-4

Похожая ситуация сложилась в Италии и Франции, где аномальная жара привела к пересыханию рек. И кроме очевидного ущерба для судоходства это наносит удар и по энергопроизводству. Только за прошлый год объемы производства гидроэлектроэнергии в Европе упали на 20 %.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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