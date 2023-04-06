В Европе из-за засухи страдают фермеры и энергетическая сфера

Европе грозит дефицит воды. Через несколько лет это может стать настоящей катастрофой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, Германия столкнулась с серьезными проблемами уже сейчас. От засухи и рекордно высокой температуры в первую очередь пострадало сельское хозяйство. В 2022 году местные фермеры потеряли большую часть урожая.