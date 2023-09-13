Маск рассказал об отказе Киеву включить Starlink над Крымом

Американский предприниматель Илон Маск объяснил причины отказа включить спутниковую связь Starlink в районе Крымского полуострова, когда ВСУ намеревались атаковать Корабли ВМФ России, пишет РИА Новости.

Изначально телеканал CNN транслировал новость о том, что Маск сорвал атаку Киева на ВМФ РФ, введя ограничения в работе спутникового интернета Starlink рядом с Крымским полуостровом.

Далее, в ответ на данные заявление телеканала, в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий, Маск дал опровержение, где сообщил, что изначально система Starlink была отключена по причине введенных санкций против РФ. Санкции включали в себя запрет на запуск спутниковой системы.

Илон Маск рассказал о том, что к нему поступили звонки от правительства Украины, где содержался запрос на включение связи. Однако Starlink включить возможности нет, так как для этого необходимо указание от президента США.

Впрочем, на своем выступлении Маск также сравнил намерение Украины атаковать ВМФ России с нападением Японии на Перл-Харбор, когда тактическая победа привела к стратегическому поражению.