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Маск назвал ПТРК и мины причиной больших потерь танков ВСУ Leopard 2

13 июня 2023 08:13
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Небольшое число танков, в том числе Leopard 2, может быть уничтожено противотанковым оружием и минами. Такое мнение озвучил американский миллиардер Илон Маск в Twitter, пишет РИА Новости.

Один из пользователей социальной сети поделился постом про замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который требовал от ФРГ дополнительных объемов поставок танков Leopard 2. При этом он указал на появившиеся в Twitter видеоролики, где российской стороной уничтожаются эти танки. Пользователь выдвинул предположение, что армия Украины не готова использовать машины должным образом и посчитал новые поставки бесполезными. 

Маск заметил, что небольшое количество танков легко ликвидируется противотанковым оружием и минами, но их либо должно быть много, либо не быть вообще. 

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в мае этого года страны Запада поставили Украине около 60 танков Leopard 2. В феврале Министерство экономики Германии договорилось об экспорте в Украину 178 танков Leopard 1A5.
 

# Международная политика

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