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Макрон заявил об «агрессивном» поведении РФ в отношении Европы

17 февраля 2024 09:12
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация проявляет «агрессивное» поведение в отношении Европейского союза, пишет ТАСС.

Так, Макрон обвиняет Россию в кибератаках, дезинформации, а также в дестабилизации в различных регионах мира. По словам президента Франции, такое воздействие на информационные системы стран ЕС усилилось в течение нескольких месяцев.

«Это изменение позиции четко показывает желание агрессии в отношении нас», – сообщил Макрон в ходе пресс-конференции, которая состоялась после подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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