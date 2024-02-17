Макрон заявил об «агрессивном» поведении РФ в отношении Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация проявляет «агрессивное» поведение в отношении Европейского союза, пишет ТАСС.

Так, Макрон обвиняет Россию в кибератаках, дезинформации, а также в дестабилизации в различных регионах мира. По словам президента Франции, такое воздействие на информационные системы стран ЕС усилилось в течение нескольких месяцев.

«Это изменение позиции четко показывает желание агрессии в отношении нас», – сообщил Макрон в ходе пресс-конференции, которая состоялась после подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины.