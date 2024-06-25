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Макрон заявил, что готов говорить с Путиным

25 июня 2024 08:38
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Президент Франции Эммануэль Макрон в подкасте GDIY заявил, что готов к дальнейшему диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным, указав на необходимость общения. Об этом пишет РИА Новости.

Он не исключает возможности обсуждения разных тем, в том числе атомных электростанций. При этом Макрон отверг мнения о том, что отношения с Путиным охладились, упомянув о регулярных телефонных разговорах в самом начале украинского конфликта. Путин также заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству с Францией.

# Международная политика

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