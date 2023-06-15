Новости Японии. В Японии зафиксирована рекордно низкая рождаемость. В прошлом году в стране зарегистрировали менее 800 тысяч новорожденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти разработали план по исправлению ситуации. И выделить на него придется не менее 25 миллиардов долларов в течение следующих трех лет. За счет этих средств планируется увеличить субсидии для молодежи и семей с детьми. Также вырастет количество инвестиций в сферу образования. К слову, Япония занимает второе место в мире после Монако по количеству пожилого населения.