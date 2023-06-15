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В Японии зафиксирована рекордно низкая рождаемость

15 июня 2023 07:34
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Новости Японии. В Японии зафиксирована рекордно низкая рождаемость. В прошлом году в стране зарегистрировали менее 800 тысяч новорожденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии зафиксирована рекордно низкая рождаемость-1

Власти разработали план по исправлению ситуации. И выделить на него придется не менее 25 миллиардов долларов в течение следующих трех лет. За счет этих средств планируется увеличить субсидии для молодежи и семей с детьми. Также вырастет количество инвестиций в сферу образования. К слову, Япония занимает второе место в мире после Монако по количеству пожилого населения.

# Дети # Новости Японии # Фотофакт

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