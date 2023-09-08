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Макгрегор: ВС России окружат Харьков в ходе своего наступления

08 сентября 2023 13:43
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В ходе наступательной операции российских войск Харьков будет окружен. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что российские войска приготовили для украинских Вооруженных сил ловушку и могут засечь и ликвидировать любую цель на поле боя. Макгрегор назвал контрнаступление Украины «полным фиаско».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, с момента начала наступления ВСУ, украинские войска потеряли свыше 66 тыс. человек и 7600 единиц техники.  Контрнаступление Украины началось 4 июня. В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что операция ВСУ провалилась.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор # Владимир Путин

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