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Макей: угроза применения ядерного оружия реальна

26 сентября 2022 19:39
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Угроза применения ядерного оружия реальна. Об этом в Нью-Йорке заявил Владимир Макей на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей: угроза применения ядерного оружия реальна-1

Глава белорусского МИД отметил, что на прошлой конференции так и не получилось согласовать итоговый документ о нераспространении ядерного оружия, который является основополагающим в сфере международной безопасности. При том, что сейчас договор проверяется на прочность многочисленными вызовами регионального и глобального характера.

Макей: угроза применения ядерного оружия реальна-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Беспрецедентный уровень напряженности и недоверия, влекущий за собой рост рисков военной конфронтации, делает ядерное оружие и угрозу его применения почти столь же реальными, как и 70 с лишним лет назад.

Макей: угроза применения ядерного оружия реальна-7

Владимир Макей уверен, что только целенаправленные совместные действия способны дать тот результат, к которому стремятся все стороны. И самое важное здесь – активизировать диалог между странами, обладающими ядерным оружием. Беларусь в свою очередь готова к дальнейшему взаимодействию со всеми государствами и международными организациями ради достижения целей ядерного разоружения во благо всеобщего мира, стабильности и безопасности.

# ООН # Владимир Макей # Фотофакт

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