Макей: угроза применения ядерного оружия реальна

Угроза применения ядерного оружия реальна. Об этом в Нью-Йорке заявил Владимир Макей на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского МИД отметил, что на прошлой конференции так и не получилось согласовать итоговый документ о нераспространении ядерного оружия, который является основополагающим в сфере международной безопасности. При том, что сейчас договор проверяется на прочность многочисленными вызовами регионального и глобального характера.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Беспрецедентный уровень напряженности и недоверия, влекущий за собой рост рисков военной конфронтации, делает ядерное оружие и угрозу его применения почти столь же реальными, как и 70 с лишним лет назад.