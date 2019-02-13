Прямой эфир

К 2050 году земляне могут остаться без шоколада

13 февраля 2019 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Глобальное потепление может оставить человечество без шоколада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 2050 году земляне могут остаться без шоколада-1

Такой вывод сделали американские исследователи. Уже сегодня мировое производство не успевает обеспечивать ненасытных потребителей.

К 2050 году земляне могут остаться без шоколада-4

По прогнозам экспертов, к 2050 году семена какао могут попросту исчезнуть. 70% всех какао-бобов поставляет Западная Африка. Из-за глобального потепления здесь устанавливается всё более засушливый климат, который мешает росту деревьев какао.

# Еда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Аэрофлот» отменил и задержал около 100 рейсов
13 февраля 2019 07:30

«Аэрофлот» отменил и задержал около 100 рейсов

Нашествие белых медведей на посёлки архипелага Новая Земля
13 февраля 2019 07:16

Нашествие белых медведей на посёлки архипелага Новая Земля

Полчища крыс атаковали Вильнюс
12 февраля 2019 12:56

Полчища крыс атаковали Вильнюс