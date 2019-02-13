К 2050 году земляне могут остаться без шоколада

Новости мира. Глобальное потепление может оставить человечество без шоколада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой вывод сделали американские исследователи. Уже сегодня мировое производство не успевает обеспечивать ненасытных потребителей.