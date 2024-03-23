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Люди выстроились в очереди для сдачи крови раненым в результате теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 13:57
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Произошедшая трагедия еще больше сплачивает народ. Это сегодня демонстрируют россияне. Сотни людей выстроились в очереди для сдачи крови раненым в результате перестрелки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди выстроились в очереди для сдачи крови раненым в результате теракта в «Крокусе»-1

Например, Центр крови Москвы 23 марта даже продлил привычный график работы и будет вести прием до последнего донора.

Люди выстроились в очереди для сдачи крови раненым в результате теракта в «Крокусе»-4

Я в том году сама была на концерте в «Крокусе». Видела кадры эти страшные – слезы, шок.

Люди выстроились в очереди для сдачи крови раненым в результате теракта в «Крокусе»-7

Мероприятие, честно, проходит сложно, потому что очень много народа, это такой экстренный прием. Очень много людей, которые пришли первый раз. Мы очень рады тому, что люди пришли, хотят вступить в донорское движение, но сейчас откровенный коллапс, потому что людей слишком много. Мы стараемся убеждать людей приходить в другие дни, когда будет поменьше людей. И будет возможность их нормально принимать.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Беларуси объявило, что готово всячески помочь российским коллегам. Речь шла об организации выезда наших высококвалифицированных бригад, специалистов психотерапевтов и психологов для работы с пострадавшими и их родственниками в Москву.

# Теракт

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