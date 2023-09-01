Лукашенко направил соболезнования главе ЮАР в связи с гибелью людей при пожаре в Йоханнесбурге

Новости ЮАР. В Йоханнесбурге продолжается расследование причин смертоносного пожара, в котором погибли 74 человека, среди них – 12 детей, что стало одним из самых страшных бедствий в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, огонь вспыхнул 31 августа в пятиэтажном доме. По данным местных СМИ, там неофициально проживали около 200 бездомных. Всего в результате пожара погибли более 70 человек. Еще около 50 пострадали. Рассматриваются несколько версий причин трагедии, в том числе незаконное подключение к электросети и разведение огня в помещении.