Жители Туниса стали чаще болеть раковыми и неврологическими заболеваниями

Экологи винят в ситуации завод по переработке фосфатов, построенный 50 лет назад. Проверка на предприятии выявила несоответствие национальным стандартам и международным требованиям. По данным аудита, комплекс ежегодно выбрасывает в море и вдоль побережья до пятнадцати тысяч тонн фосфогипса – побочного продукта переработки фосфорной кислоты. Местные жители говорят, что находятся на грани.

Римель Эль-Хаджи:

У моей дочери случился приступ удушья. С того дня она не могла самостоятельно передвигаться. Мы отвезли ее в больницу. В отделении неотложной помощи ей дали кислород, затем сказали мне: «Мадам, ваша дочь в плохом состоянии, вы должны сделать рентген грудной клетки». После они отвели меня наверх и сказали, что дочь нужно госпитализировать, она не может вернуться домой.

Нынешние власти Туниса называют происходящее «экологическим убийством». И обвиняют предыдущее правительство в халатности. Профильному министерству поручено устранить утечку токсичных веществ.